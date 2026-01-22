جامعة بنها تشكّل لجنة مركزية لقياس الأثر البيئي وتحقيق الحياد الكربوني

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن تشكيل لجنة مركزية لقياس الأثر البيئي وتحقيق الحياد الكربوني بالجامعة، برئاسة الدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار توجه الجامعة نحو تحقيق بصمة كربونية صفرية موحدة تشمل جميع قطاعاتها.

وأوضح رئيس الجامعة، أن عمل اللجنة يستهدف جميع الكليات النظرية والعملية، إلى جانب المستشفيات الجامعية والمدن الجامعية التي تستقبل آلاف الطلاب، فضلًا عن مختلف الأنشطة التشغيلية والخدمية داخل الجامعة، بما يضمن تطبيق منظومة متكاملة لقياس الأثر البيئي والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأكد الجيزاوي، أن التحول الأخضر لم يعد ترفًا فكريًا، بل يمثل مسؤولية وطنية ملحة ودورًا أساسيًا للجامعة باعتبارها حاضنة للمعرفة وقائدة للمجتمع، مشيرًا إلى أن الاستدامة أصبحت جوهر هوية ورسالة التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن استراتيجية الجامعة تتوافق بشكل كامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي، والهدف الحادي عشر الخاص ببناء مدن ومجتمعات مستدامة، بما يسهم في تخريج أجيال واعية قادرة على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل أكثر استقرارًا واخضرارًا واستدامة لمصر.

من جانبه، أكد الدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن توجه جامعة بنها نحو تحقيق الحياد الكربوني يتجاوز كونه مبادرة بيئية معزولة، ليعكس إعادة تأسيس لعلاقة الجامعة ببيئتها ومجتمعها، موضحًا أن هذا المسار العلمي المنظم لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يقدم نموذجًا بحثيًا وتطبيقيًا قابلًا للقياس والاستفادة منه.

وأشار عاشور إلى أن اللجنة المركزية لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني تضم في عضويتها الدكتور سمير أحمد علي، أستاذ واستشاري هندسة النظم الحيوية، مديرًا تنفيذيًا للجنة، إلى جانب الدكتور رامي حمودة، مدير مركز التطوير المستدام والبيئة والخبير في عمليات التحليل والتدقيق البيئي، والأستاذة رانيا معتز، الأمين العام المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما يشارك في فريق العمل الدكتور محمد بسيوني، مدير وحدة التنمية المستدامة بالجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن اللجنة وضعت خطة عمل دقيقة ومكثفة تمتد على مدار ستة أشهر، تبدأ بإعداد ملفات البيانات والتواصل مع الكليات لتشكيل لجان فرعية، مرورًا بعقد ورش تدريبية مكثفة حول مفهوم البصمة الكربونية خلال شهر فبراير، على أن تُختتم الجهود بإصدار التقرير النهائي للبصمة الكربونية لجامعة بنها بالكامل في يونيو 2026.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام جامعة بنها بدورها الوطني والمجتمعي في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة، وترسيخ مفاهيم التحول الأخضر داخل المنظومة الجامعية.