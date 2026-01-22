حذرت محافظة مطروح، اليوم الخميس، قائدي السيارات على الطرق السريعة، بضرورة توخي الحذر خلال القيادة نظرا لانعدام الرؤية.

وبحسب منشور لمحافظة مطروح عبر صفحتها الرسمية مدعوما ببعض الصور التي توضح انتشار كثيف للشبورة، جاء فيه: "على قائدي السيارات توخي الحيطة والحذر على الطريق الدولي "إسكندرية- مطروح" بمناطق الضبعة والعلمين والحمام لوجود رياح محملة بالأتربة مع شبه انعدام للرؤية".

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لوجود شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.



وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الحوية، أن طقس الخميس يشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، إذ تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد وخليج السويس والمناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة البكري ومدن القناة على فترات متقطعة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أيضا أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، تكون متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.