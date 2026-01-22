إعلان

بسبب رياح محملة بالأتربة.. انعدام الرؤية على الطريق الدولي "إسكندرية- مطروح"- صور


كتب- محمد فتحي:

07:58 ص 22/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انعدام الرؤية على الطريق الدولي ''إسكندرية- مطروح''
  • عرض 4 صورة
    انعدام الرؤية على الطريق الدولي ''إسكندرية- مطروح''
  • عرض 4 صورة
    انعدام الرؤية على الطريق الدولي ''إسكندرية- مطروح''

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذرت محافظة مطروح، اليوم الخميس، قائدي السيارات على الطرق السريعة، بضرورة توخي الحذر خلال القيادة نظرا لانعدام الرؤية.

وبحسب منشور لمحافظة مطروح عبر صفحتها الرسمية مدعوما ببعض الصور التي توضح انتشار كثيف للشبورة، جاء فيه: "على قائدي السيارات توخي الحيطة والحذر على الطريق الدولي "إسكندرية- مطروح" بمناطق الضبعة والعلمين والحمام لوجود رياح محملة بالأتربة مع شبه انعدام للرؤية".

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لوجود شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.


وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الحوية، أن طقس الخميس يشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، إذ تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد وخليج السويس والمناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة البكري ومدن القناة على فترات متقطعة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أيضا أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، تكون متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انعدام الرؤية على طريق الإسكندرية مطروح رياح محملة بالأتربة الرياح شبورة مائية طريق مطروح طريق الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خالد أبو بكر: تقييم "25 يناير" يتطلب دقة زمنية.. والالتزام بالدستور أساس
أخبار مصر

خالد أبو بكر: تقييم "25 يناير" يتطلب دقة زمنية.. والالتزام بالدستور أساس
"لا عزاء للحاقدين" تعليق جديد من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد انتشار صور
زووم

"لا عزاء للحاقدين" تعليق جديد من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد انتشار صور
رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة
تقل أكثر من 300 راكب.. انزلاق طائرة عن مدرج مطار ماجادان الروسية
شئون عربية و دولية

تقل أكثر من 300 راكب.. انزلاق طائرة عن مدرج مطار ماجادان الروسية
"عليه العوض وحسبي الله".. خناقة بين زوجة حسام حسن على السوشيال بسبب منتخب
مصراوي ستوري

"عليه العوض وحسبي الله".. خناقة بين زوجة حسام حسن على السوشيال بسبب منتخب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام