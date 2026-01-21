قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا لمتهم يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل شخص داخل مسكنه بمدينة المنصورة، مع التمثيل بجثمانه، على خلفية خلافات سابقة بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر، في القضية رقم 12134 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 3706 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشار مصطفى عبدالباقي تركيا، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم رامي. ص. م. ا، 43 عامًا، ويقيم بمنطقة تقسيم أبو الليل بدائرة قسم أول المنصورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد فتحي حسانين الكناني عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بتاريخ 22 نوفمبر 2025 بدائرة قسم ثان المنصورة.

وأوضحت التحقيقات أن خلافًا نشب بين المتهم والمجني عليه، على خلفية معايرة الأخير للمتهم بعدم قدرته الجنسية، ما دفع المتهم إلى عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاحًا أبيض (سكين)، وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجد المجني عليه به، وهو المصعد الكهربائي الخاص بالعقار محل سكنه. وما إن ظفر به، حتى سدد له عدة طعنات استقرت بعنقه، فسقط أرضًا، ثم أجهز عليه نحرًا بالسلاح الأبيض، محدثًا الإصابات التي أودت بحياته، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

وشهدت آمال محمد أبو مسلم، حارسة العقار، أمام النيابة العامة، بأنها سمعت جلبة داخل المصعد الكهربائي المتوقف بالطابق الذي توجد به شقة المجني عليه، وعند استبيان الأمر أبصرت المتهم يعتدي على المجني عليه داخل المصعد مستخدمًا سلاحًا أبيض، ويقوم بنحره، فاستغاثت بالأهالي والشرطة.

كما شهد شقيق المجني عليه بتلقيه بلاغًا يفيد بقيام المتهم بقتل شقيقه والتمثيل بجثمانه، متهمًا إياه صراحة بارتكاب الجريمة.

وأفاد المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس مباحث قسم ثان المنصورة، أنه فور تلقيه البلاغ انتقل إلى مكان الواقعة، حيث تبين وجود تلوثات دموية غزيرة بالمصعد الكهربائي وأمام الشقة الخاصة بالمجني عليه، وباقتحام المسكن، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، بينما كان المجني عليه مضرّجًا بدمائه وقد فارق الحياة.

وأكدت التحريات أن المتهم ارتكب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار، ونكّل بجثمان المجني عليه بعد قتله، في واقعة هزت الرأي العام، وانتهت بإصدار حكم الإعدام شنقًا بحقه.