أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصديها لهجمة صاروخية إيرانية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذه الهجمة هي الثانية التي تتعرض لها قطر اليوم.

وكانت قطر تعرضت لهجمة صاروخية مماثلة صباح أمس بلغت 14 صاروخا باليستيا وعدد من الطائرات المسيرة. وسقط صاروخ في منطقة غير مأهولة.

على الصعيد نفسه، أكدت الجهات المختصة بوزارة التجارة القطرية أن الأسواق والمجمعات التجارية في الدولة تعمل بصورة طبيعية ، مشيرة إلى توفر مخزون استراتيجي كاف من المواد الغذائية بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجات السكان في دولة قطر.

وتشهد المجمعات والأسواق حركة شراء طبيعية في دولة قطر مع توفر السلع الاستهلاكية وفق المعتاد.