في الوقت الذي تشهد فيه الدولة المصرية حراكًا واسعًا لتعزيز قدرات سوق العمل وتنمية مهارات الشباب، تبرز محافظة أسيوط كنموذج لجهود ميدانية مكثفة تُسابق الزمن لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. وخلال الأشهر الستة الماضية، برز دور مديرية العمل بأسيوط عبر سلسلة من الإنجازات التي طالت ملفات التشغيل، والسلامة المهنية، والتدريب، وحقوق العمال، والعمالة غير المنتظمة.

وللوقوف على ما تحقق على أرض الواقع، حاورنا الدكتور حازم حسن، مدير مديرية العمل بأسيوط، الذي استعرض بالأرقام والوقائع حصاد نصف عام من العمل المتواصل، مؤكدًا أن ما تم إنجازه يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة وزارة العمل ومحافظ أسيوط اللواء دكتور هشام أبو النصر. وفي الحوار التالي، يكشف الدكتور حازم عن أبرز النتائج، والتحديات، وخطط التطوير داخل المديرية.

دكتور حازم، بدايةً.. كيف تُقيّمون ما حققته مديرية العمل بأسيوط خلال الـ6 أشهر الماضية؟

الدكتور حازم حسن: حققنا خلال الفترة من 1 يونيو حتى 20 ديسمبر 2025 إنجازات بارزة أسهمت في دعم سوق العمل، وحماية حقوق العمال، وتوفير فرص تشغيل للشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وبمتابعة من وزارة العمل واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

وماذا عن جهود التشغيل داخل المحافظة؟

نجحنا في توفير 7414 فرصة عمل بالقطاع الخاص، بينها 102 فرصة لذوي الهمم، دعمًا لسياسات الدولة لدمجهم في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا. كما سلّمنا 1620 عقد عمل لدولة الأردن من خلال إدارة التشغيل الخارجي، لضمان فرص عمل خارجية آمنة ومنظمة لشباب المحافظة.

- ملف بيئة العمل والسلامة المهنية من الملفات المهمة.. ماذا تحقق فيه؟

كثّفنا العمل في هذا القطاع؛ حيث قمنا بالتفتيش على 989 منشأة، وحررنا 579 محضر سلامة وصحة مهنية. كما منحنا 342 ترخيص عمل، ونفّذنا 80 حملة نوعية و79 حملة تفتيش عادية. إضافة إلى 26 ندوة توعوية و3 بروتوكولات تعاون و4 مبادرات وملتقيات لنشر ثقافة السلامة المهنية.

- ماذا عن جهود قياس المهارة ومنح تراخيص مزاولة الحرفة؟

قمنا بقياس مستوى المهارة وإصدار تراخيص مزاولة الحرفة لـ 9329 عاملًا، إلى جانب إعداد بيانات الاستخدام للمنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر لبناء قاعدة بيانات دقيقة لسوق العمل.

- وماذا عن التدريب المهني وتأهيل الشباب؟

نفذنا عشرات الدورات التدريبية في مهن مختلفة مثل صيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والتفصيل والخياطة، والنجارة. التدريب تم في مركز تدريب بني غالب والوحدة الثابتة بأسيوط والعربة المتنقلة بأبوتيج، وبالتعاون مع عدة جهات خارجية، بما يواكب احتياجات سوق العمل.

- ملف العمالة غير المنتظمة يشهد اهتمامًا كبيرًا… كيف انعكس ذلك على أرض الواقع؟

قدمنا خدمات رعاية اجتماعية لـ 56 عاملًا، وصرفنا منحة عيد الأضحى لـ 4359 عاملًا، ومنحة المولد النبوي لـ 4720 عاملًا، ومنحة الرعاية الصحية لـ 10 عمال، إضافة إلى منحة عيد العمال لـ 4273 عاملًا.

- هل شهدت المديرية تحسنًا في سرعة الاستجابة لشكاوى العمال؟

بالفعل. بحثنا 55 شكوى فصل، و72 شكوى مطالب عمالية، و26 شكوى سلامة وصحة مهنية، و23 شكوى تراخيص. كما فحصنا 657 شكوى واردة من مكتب المحافظ، حرصًا على تحقيق العدالة وسرعة حسم النزاعات العمالية.

- وماذا عن تشغيل المخابر والمفاوضة الجماعية داخل المحافظة؟

سجلنا 201 عاملًا جديدًا في المخابر، وأنهينا خدمة 147 عاملًا. أما في المفاوضة الجماعية، فقد عملت إدارات ومكاتب علاقات العمل على تعزيز الاستقرار بين أطراف العملية الإنتاجية، من خلال تقديم حلول قانونية وتوعية دورية.

- أخيرًا… ماذا عن تطوير البنية التحتية للمديرية؟

طورنا ورفعنا كفاءة مكتب عمل وتشغيل مركز الفتح ومكتب تشغيل مركز منفلوط بتكلفة 700 ألف جنيه لكل منهما. كما شملت أعمال التطوير صيانة المركبات وأجهزة الحاسب والطابعات، والتعاون مع مركز معلومات وزارة العمل لرفع كفاءة قواعد البيانات، خصوصًا الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمديرية.