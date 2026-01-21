إعلان

تشميع مكتبة بشبرا الخيمة بعد تورطها في تداول ورقة امتحان الشهادة الإعدادية

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:51 ص 21/01/2026

ارشيفية

قررت الجهات المختصة بمدينة شبرا الخيمة غلق وتشميع إحدى المكتبات، بعد ثبوت تورطها في تسهيل تداول ورقة امتحان الشهادة الإعدادية، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لسير العملية الامتحانية.

وجاء القرار عقب رصد قيام المكتبة بطباعة وتداول ورقة امتحانية تخص امتحانات الشهادة الإعدادية، الأمر الذي يُعد إخلالًا بنزاهة الامتحانات ومبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت مصادر مسؤولة استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والتعليمية والأمنية، للتصدي الحاسم لأي محاولات غش أو تسريب أوراق الامتحانات، مع التشديد على تطبيق القانون بكل حزم حفاظًا على مصلحة الطلاب وضمان انضباط العملية التعليمية.

