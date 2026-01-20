الأقصر – محمد محروس:

مع اقتراب إجازة نصف العام الدراسي، يتجه العديد من الأسر والطلاب إلى التخطيط لرحلات سياحية اقتصادية، بحثًا عن تجربة ممتعة بتكلفة معقولة وسط التكلفة الاقتصادية المرتفعة التي تشهدها الأسواق السياحية.

مدينة الأقصر الأثرية، التي تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، أصبحت خيارًا جذابًا لمن يسعى للاستمتاع بتراث مصر الفرعونية دون إنفاق مبالغ كبيرة.

وفق متابعة ميدانية لسوق السفر والنقل، تشير الأسعار الحالية إلى أن رحلة اقتصادية إلى الأقصر يمكن تنظيمها بنحو أقل من 2000 جنيه للشخص، شاملة تكاليف النقل والإقامة والطعام وزيارة بعض المواقع الأثرية، مع مراعاة الحجز المبكر والاختيارات الذكية.

وسائل الوصول وتكلفتها

يعد القطار خيارًا شائعًا من القاهرة إلى الأقصر، إذ تتراوح أسعار تذاكر الدرجة الثانية بين 200 و300 جنيه تقريبًا في الاتجاه الواحد، بينما تقدم الحافلات (الأوتوبيس) بدائل اقتصادية قريبة في السعر، ما يساعد على تقليص إجمالي ميزانية الرحلة. يعتمد كثير من السائحين على هذه الوسائل للحفاظ على بقاء التكلفة الإجمالية ضمن الحدود المخطط لها.

سكن اقتصادي وتجربة محلية

فيما يتعلق بالإقامة، فإن فنادق الدرجة الاقتصادية و"اللوكاندات" في الأقصر توفر غرفًا بأسعار معقولة تتراوح غالبًا بين 300 و600 جنيه للّيلة، بينما تتيح بعض النُزل المحلية والشقق المفروشة أسعارًا أقل في بعض الأوقات.

ويؤكد عدد من الزائرين أن الحجز المبكر قبل الموسم يساعد في ضمان الحصول على أسعار أفضل بكثير. من ناحية أخرى، يعتمد كثير من الزوار على المطاعم الشعبية لتناول وجبات بأسعار معقولة، تتراوح بين 70 و120 جنيهًا للوجبة الكاملة.

تكلفة الدخول للمواقع الأثرية

رغم ارتفاع بعض أسعار التذاكر في السنوات الأخيرة، لا يزال بإمكان السائح اختيار مجموعة من المواقع الأثرية الأساسية التي تناسب الميزانيات المحدودة. فزيارة وادي الملوك تقدر بنحو 60 جنيه للمصريين، بينما تبلغ تكلفة دخول معبد الكرنك حوالي 40 جنيه، ومعبد الأقصر نحو 40 جنيه، في حين يبلغ سعر تذاكر متحف الأقصر نحو 30 جنيهًا تقريبًا.

ويُنصح باختيار موقعين رئيسيين فقط لتخفيف العبء المالي دون تفويت التجربة الثقافية.

تجربة الزائرين

وقال سيد إبراهيم زرت الأقصر مؤخرًا مع مجموعة من اصدقائي: اعتمدنا على القطار والإقامة في فندق نجمتين أقمنا فيه ليلتين، وتناوبنا بين الطعام الشعبي والوجبات المحلية، وجعلنا زيارتنا تتركز على الكرنك ووادي الملوك فقط، بتكلفة حوالي 1800 جنيه للشخص، وكانت تجربة قيمة وممتعة.

ويشدد الخبير السياحي عبدالعظيم كامل على أهمية الحجز المسبق للنقل والسكن قبل بداية موسم الإجازات، وتنظيم الميزانية اليومية بدقة، والتوسع في استخدام المواصلات العامة عند الإمكان، كما ينصحون بتناول الطعام في المطاعم الشعبية والتخطيط لزيارة معالم قريبة من بعضها لتقليل تكاليف التنقل الداخلي.