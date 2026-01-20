

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم 414 لسنة 2026 بتشكيل مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية.

ووفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعينين لمجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية هما: مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد نظير عياد، واللواء عادل علي لبيب متولي سلام، وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور ماجد عبدالتواب أحمد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، والدكتور علي أحمد محمد محمد أبوشوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق.

كما ضمت الأسماء: الدكتور رضا إبراهيم عبدالقادر حسين، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، والقمص بطرس بطرس بسطورس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، واللواء السيد حامد السيد سلطان، مدير أمن مطروح السابق، واللواء أركان حرب مهندس أيمن محمد إبراهيم سليمة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكيل أول وزارة الإعلام السابق.

وشملت الأسماء: اللواء حسن محمد يوسف شمس الدين، رئيس مجلس إدارة شركة 25 يناير للاستثمار والتطوير العقاري، والمهندس فوزي محمود محمد الرفاعي، صاحب شركة مقاولات متكاملة وأعمال الرصف، وأمين عام حزب مستقبل وطن في كفر الشيخ سابقًا، والمهندس عزالدين حسن عبدالله جودة، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة شركة جودة للحاصلات الزراعية.

وضمت الأسماء أيضا: المهندس عبدالحميد بدوي دمرداش أحمد، عضو مجلس النواب، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتورة منى عبدالعاطي أحمد محمد عبدالكريم، عضو مجلس النواب وكيل لجنة التعليم، وأحمد علاء الدين السيد عبدالعزيز جعفر رجل أعمال، ومحافظ كفر الشيخ، ورئيس جامعة كفر الشيخ، ورئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية (بصفتهم)، وممثلا عن الحكومة يختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي.