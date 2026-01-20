إعلان

على رأسهم مفتي الجمهورية.. أسماء المعينين في مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية

كتب : مصراوي

03:13 ص 20/01/2026 تعديل في 03:28 ص

جامعة كفر الشيخ الأهلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم 414 لسنة 2026 بتشكيل مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية.

ووفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعينين لمجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية هما: مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد نظير عياد، واللواء عادل علي لبيب متولي سلام، وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور ماجد عبدالتواب أحمد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، والدكتور علي أحمد محمد محمد أبوشوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق.

كما ضمت الأسماء: الدكتور رضا إبراهيم عبدالقادر حسين، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، والقمص بطرس بطرس بسطورس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، واللواء السيد حامد السيد سلطان، مدير أمن مطروح السابق، واللواء أركان حرب مهندس أيمن محمد إبراهيم سليمة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكيل أول وزارة الإعلام السابق.

وشملت الأسماء: اللواء حسن محمد يوسف شمس الدين، رئيس مجلس إدارة شركة 25 يناير للاستثمار والتطوير العقاري، والمهندس فوزي محمود محمد الرفاعي، صاحب شركة مقاولات متكاملة وأعمال الرصف، وأمين عام حزب مستقبل وطن في كفر الشيخ سابقًا، والمهندس عزالدين حسن عبدالله جودة، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة شركة جودة للحاصلات الزراعية.

وضمت الأسماء أيضا: المهندس عبدالحميد بدوي دمرداش أحمد، عضو مجلس النواب، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتورة منى عبدالعاطي أحمد محمد عبدالكريم، عضو مجلس النواب وكيل لجنة التعليم، وأحمد علاء الدين السيد عبدالعزيز جعفر رجل أعمال، ومحافظ كفر الشيخ، ورئيس جامعة كفر الشيخ، ورئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية (بصفتهم)، وممثلا عن الحكومة يختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة كفر الشيخ الأهلية امعة كفر الشيخ فر الشيخ زير التعليم العالي لتعليم لتعليم العالي جلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية أسماء المعينين في مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
زووم

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
بسبب جرينلاند.. نائبان بريطانيان يدعوان لمقاطعة كأس العالم
شئون عربية و دولية

بسبب جرينلاند.. نائبان بريطانيان يدعوان لمقاطعة كأس العالم
أعراض إذا ظهرت عليك- اذهب للطبيب فورا
نصائح طبية

أعراض إذا ظهرت عليك- اذهب للطبيب فورا
ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة
شئون عربية و دولية

ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20-1-2026.. شبورة ورياح
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20-1-2026.. شبورة ورياح

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة