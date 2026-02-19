إعلان

11 سفينة على أرصفة موانئ البحر الأحمر وتداول 14 ألف طن بضائع

كتب : حسام الدين أحمد

11:43 ص 19/02/2026

سفينة شحن البضائع بميناء سفاجا

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 11 سفينة على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 14000 طن بضائع و727 شاحنة و602 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع و287 شاحنة و595 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع و440 شاحنة و7 سيارات.

وشهد ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن وهي الحرية، وPOSEIDON EXPRESS، وALCUDIA EXPRESS، اليوم الخميس بينما غادرته ثلاث سفن وهي الحرية، وPELAGOS EXPRESS، وPANLILY.

وشهد ميناء نويبع تداول 3130 طن بضائع و247 شاحنة من خلال رحلات لخمس سفن وهي: سينا، وبابل، ونيوعقبة، والحسين، وأور. كما استقبل ميناء السويس السفينة SEA WAVE وعلى متنها 530 سيارة بوزن 1050 طناً قادمة من جدة، كما سجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1948 راكباً.

موانئ البحر الأحمر حركة الواردات حركة الصادرات مطار سفاجا ميناء نويبع

