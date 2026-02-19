محافظ المنوفية يُحيل مخالفات ملف التصالح بمنوف إلى النيابة العامة

المنوفية- أحمد الباهي:

أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الخميس، عددًا من رؤساء الوحدات الزراعية ومسئولي ملف التصالح والقسم الفني بعدد من الوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى النيابة العامة، لإعمال شئونها القانونية، عقب فحص 24 ملف تصالح ورصد مخالفات جسيمة.

استند القرار إلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، وما أسفرت عنه أعمال إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية، والتي كشفت وجود أوجه تقصير في أداء المهام الوظيفية.

وأظهرت التحقيقات عدم وصف المخالفات التي ارتكبها بعض المواطنين بالمحاضر وصفًا دقيقًا، فضلًا عن وجود ملفات أخرى خلت من محاضر مخالفة بالمخالفة للإجراءات القانونية المنظمة.

وأكد "الغريب" أن مكافحة الفساد الإداري تتصدر أولويات العمل بالمحافظة، مشددًا على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير داخل منظومة الجهاز الإداري، واتخاذ إجراءات حاسمة حيال المقصرين تحقيقًا للصالح العام.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع الوحدات الزراعية، بضرورة تدقيق ومراجعة بيانات ملفات التصالح على مخالفات البناء، وسرعة إنجاز مصالح المواطنين حفاظًا على حقوق الدولة.