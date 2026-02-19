بسبب 5 غوايش.. حبس صاحبة محل دواجن المتهمة بقتل مسنة الغربية

قررت جهات التحقيق في محافظة الغربية حبس صاحبة محل دواجن بقرية فرسيس التابعة لمركز زفتى لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بقتل سيدة بدافع السرقة، في واقعة أثارت حالة من الصدمة بين الأهالي.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز زفتى بشأن بلاغ تقدم به شاب يفيد باختفاء والدته "نادية"، في العقد السادس من العمر، في ظروف غامضة عقب خروجها من منزلها لشراء بعض الاحتياجات اليومية. وعلى الفور، باشرت الأجهزة المختصة أعمال البحث والتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وأظهرت التحريات الأولية، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة، أن السيدة دخلت إلى محل دواجن تملكه المتهمة "لمياء" داخل القرية، ولم ترصد الكاميرات خروجها مرة أخرى، وكشفت التحقيقات أن المتهمة لاحظت ارتداء المجني عليها 5 غوايش ذهب أثناء تواجدها بالمحل، فخططت للاستيلاء عليها.

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، أغلقت المتهمة باب المحل، وقامت بكتم أنفاس المجني عليها حتى فارقت الحياة، ثم استولت على المشغولات الذهبية، وبعد ارتكاب الجريمة، وضعت الجثمان داخل شيكارة، ونقلته على عربة بدعوى التخلص من مخلفات، قبل أن تلقي به في أحد مصارف القرية.

ورصدت كاميرات المراقبة قيام المتهمة بإلقاء الشيكارة، ليتبين لاحقًا أنها تحتوي على جثمان السيدة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولا تزال النيابة العامة تواصل مباشرة التحقيقات لكشف جميع تفاصيل وملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.