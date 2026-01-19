إعلان

بملايين الجنيهات.. مسلحون يسرقون تاجر ذهب على الطريق العام في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:18 ص 19/01/2026

مسلحون - ارشيفية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تعرض تاجر ذهب لواقعة سرقة بالإكراه، بعد أن قام مجهولون بقطع الطريق عليه والاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية تُقدّر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، وذلك بالطريق العام أمام قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد ورود بلاغ بتعرض تاجر ذهب لواقعة سرقة أثناء مروره بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه يُدعى "ب. م"، تاجر ذهب مقيم بمركز دشنا، وأثناء عودته إلى منزله اعترض طريقه عدد من الأشخاص، وهددوه وسلبوه كمية من الذهب التي كانت بحوزته، وذلك أمام قرية الحجيرات بمركز قنا.

وجرى فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بسرعة إجراء التحريات وضبط المتهمين.

