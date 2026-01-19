إعلان

حريق هائل يلتهم 11 سيارة بجراج مول تجاري بالإسكندرية.. والمعاينة تكشف السبب

كتب : مصراوي

02:56 ص 19/01/2026 تعديل في 03:39 ص

الحماية المدنية - أرشيفية

الإسكندرية- محمد عامر:

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل نشب مساء الأحد، والتهم نحو 11 سيارة بجراج مول تجاري شهير بمنطقة الهانوفيل غربي الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

تلقي قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق داخل جراج مول تجاري.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين من الفحص نشوب حريق هائل داخل جراج المول المشار إليه بسبب ماس كهربائي بغرفة الحارس، وتصادف وجود تروسيكل بجانب الغرفة به مواد بترولية ما ساهم في اشتعال النيران.

أسفر الحريق عن تفحم وتلفيات بـ11 سيارة و2 تروسيكل دون حدوث أي إصابات، فيما نجحت الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخماد الحريق وإجراء أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

فيديو قد يعجبك



