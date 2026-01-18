في مدينة فرشوط بقنا، تحولت ظنون "غيرة" إلى جريمة مروعة، وموظف بإدارة التربية والتعليم، كان ينبغي أن يكون قدوة، إلى قاتل بدم بارد، ضحيتها مفتش صحة.

القضية التي هزت المحافظة بتفاصيلها البشعة، عادت اليوم إلى الواجهة بقرار محكمة جنايات نجع حمادي بتأجيل المحاكمة، ليس لقلة الأدلة، بل لعرض المتهم على "الطب الشرعي" ليخبرنا العلم: هل كان "عماد. ع" واعياً تماماً لحظة تحويل الشك إلى دماء؟

- 9 طعنات و"بتر" صادم

تعود أحداث المأساة إلى شهر مارس من عام 2025. تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغاً صادماً بالعثور على جثة "مجدي. أ"، مفتش صحة فرشوط، داخل مسكنه. لم تكن مجرد جريمة قتل؛ فالمعاينة الأولية كشفت عن مشهد مروع: 9 طعنات غائرة بآلة حادة، و"بتر" جزء من جسد الضحية، في دلالة على وحشية الجريمة وغضب قاتلها المتقد.

- اعترافات المتهم

في أعقاب تحريات مكثفة، كشفت الأجهزة الأمنية عن هوية المتهم: "عماد. ع" (45 عاماً)، موظف بإدارة التربية والتعليم. ومع القبض عليه، أدلى باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق، كاشفاً عن دوافع "بدافع الشرف":

وأوضح المتهم أنه تزوج من زوجته منذ قرابة 6 أشهر، وحدثت بينهما مشادات كلامية، تركت على إثرها المنزل، وعاشت مع أختها في فرشوط، وعلم أنها على علاقة مع طبيب وتتبع الرسائل على هاتف زوجته، ثم قرر التخلص منه.

وتابع المتهم: قبل أسبوع من ارتكاب الواقعة، بدأت أتتبع خط سير زوجتى والطبيب، حتى قررت التخلص منه، بعد اكتشافى الواقعة، وفي يوم الواقعة، تتبعت سير الطبيب حتى دخل مسكنه، ودخلت وراه، وتخلصت منه وقت آذان المغرب، بعد أن طعنته بسلاح أبيض وقطعت جزءا منه جسده.

وأشار المتهم إلى أنه ألقى السلاح المستخدم والجزء المقطوع في ترعة، وأرشد عنهما وتم العثور على السلاح المستخدم فقط، واعترف بأنه ارتكب الجريمة بدافع الشرف.

- العرض على الطب الشرعي

أمام محكمة جنايات نجع حمادي، وبعد استماعها للتفاصيل المروعة واعترافات المتهم، طلب محامي الدفاع عرض "عماد. ع" على الطب الشرعي لبيان حالته النفسية والعصبية قبل وبعد ارتكاب الجريمة. وهو طلب يهدف إلى تحديد مدى إدراكه لفعله وقت ارتكاب الجريمة، وقد يؤثر على التكييف القانوني للعقوبة.

- تأجيل القضية

قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة دور أبريل المقبل، لتكون الأنظار كلها متجهة نحو تقرير الطب الشرعي الذي قد يكشف أبعاداً جديدة في هذه القضية المعقدة، التي لم تُقتل فيها روح فقط، بل قُتلت فيها الثقة، وحطمت حياة، وظلت الغيرة تدفع ثمنها من دماء الأبرياء.

