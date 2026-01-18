محامي أسرة عروس المنوفية: والدة المتهم اعترفت عليه من أول يوم تحقيق

السويس- حسام الدين أحمد:

افتتح محمد جبران وزير العمل يرافقه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، الملتقى التوظيفي بمركز التدريب المهني بمحافظة السويس، والذي نظمته وزارة العمل لتوفير نحو 1700 فرصة عمل لشباب السويس.

وشاركت 26 شركة بالسويس في الملتقى التوظيفي والتي طلبت وظائف في قطاعات صناعية وخدمية مختلفة، في إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها حجر الأساس لمواجهة البطالة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وعلى هامش المؤتمر افتتح الوزير والمحافظ والدكتور منصور وهبي المدير التنفيذي لشركة "ابدأ إديو" مركز التدريب المهني النموذجي بالسويس، وهو أكبر أحدث مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية، وذلك بعد اعمال التطوير ورفع الكفاءة وفق أحدث النظم والمعايير التدريبية العالمية.

وحرص جبران والشاذلي بمشاركة لمياء محمود مديرة مديرية العمل على تسليم شهادات التخرج لأوائل الخريجين من الدورات التدريبية المتخصصة، وأكد الوزير اهتمام الدولة بتأهيل وتنمية الكوادر البشرية، وربط منظومة التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.

ونشرت صفحة مصراوي على موقع الفيس بوك، بث مباشر لافتتاح الملتقى والوظائف المطلوبة بالشركات المختلفة وكيفية التقدم لها وآلية اختيار الشباب ليلتحقوا بالوظائف.

وأكد محمد جبران أن تطوير مركز التدريب المهني النموذجي بالسويس جرى بالتعاون مع شركة "ابدأ إديو"، الذراع التدريبي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بما يعكس تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لدعم التشغيل، وتعزيز منظومة التدريب الفني والمهني، وتوفير عمالة ماهرة تلبي متطلبات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن المركز يضم مجموعة متنوعة من التخصصات التي تتوافق مع احتياجات السوق، من بينها: ميكانيكا السيارات، اللحام، صيانة الأجهزة الكهربائية، الكهرباء العامة، التبريد والتكييف، التفصيل والخياطة، التطريز الآلي، الطاقة الشمسية، الحاسب الآلي، واللغات، بالإضافة إلى صيانة الهواتف المحمولة من خلال وحدة تدريب متنقلة، كما يجري تجهيز ورشة النجارة وقاعة اجتماعات متعددة الأغراض.

وأضاف أن المركز يقدم حزمة متكاملة من البرامج التدريبية تشمل الدورات الفنية المتخصصة، وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية، ومهارات التوظيف، والتسويق الإلكتروني، وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد متدربين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

أكد محافظ السويس، أن الملتقى التوظيفي ومركز التدريب المهني النموذجي يمثلان خطوة مهمة لدعم تشغيل الشباب، وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في الإنسان المصري، مشيدًا بالتعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص ومبادرة "ابدأ إديو"، ودورهم في توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

وجرى تنفيذ 9 دورات تدريبية حتى الآن، شملت دورتين في مجال اللحام، ودورة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دورة التفصيل والخياطة، ودورات في صيانة الهاتف المحمول وصيانة الحاسب الآلي، إلى جانب دورتين مخصصتين لذوي الهمم في مجالي صيانة الاجهزة المنزلية وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للصم وضعاف السمع.