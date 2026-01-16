إعلان

إصابة مواطن في حريق بسوق السمك بالإسكندرية

كتب : مصراوي

03:52 م 16/01/2026

حريق سوق السمك في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود نشب، اليوم الجمعة، في سوق السمك بمنطقة بحري بالإسكندرية، ما أسفر عن إصابة مواطن باختناق، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى قسم شرطة الجمرك إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في 74 شارع النقراشي متفرع من وكالة الليمون بسوق السمك بدائرة القسم، وانتقل ضباط وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق محدود بمدخنة شواية أسماك بمحل بالسوق المشار إليه، وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ما أسفر عن إصابة مواطن باختناق.

وجرى نقله إلى مستشفى الأوقاف لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

قوات الحماية المدنية حريق سوق السمك الإسكندرية قسم شرطة الجمرك النيابة العامة

