قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وبسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بالإعدام شنقًا للمتهم الأول، وبالسجن المؤبد لباقي المتهمين في قضية مقتل شاب والشروع في قتل عدد من أفراد أسرته بقرية المناصرة غرب بورسعيد.

جاء ذلك في القضية رقم 3388 لسنة 2025 جنايات قسم الزهور، والمقيدة برقم 674 لسنة 2025 كلي بورسعيد، والمتعلقة بمقتل شاب والشروع في قتل عدد من أفراد أسرته بقرية المناصرة غرب بورسعيد.

وكانت النيابة العامة، أحالت 8 متهمين إلى المحكمة المختصة بتهمة ارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والتي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا للمتهم الأول، وبالسجن المؤبد لباقي المتهمين.