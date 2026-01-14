إعلان

فقأ عينيها وهتك عرضها.. إحالة المتهم بالتعدي على طفلة بلبيس للمفتي

كتب : ياسمين عزت

04:09 م 14/01/2026

التعدي على طفلة (2)

قررت محكمة جنايات الزقازيق، إحالة أوراق المتهم بالتعدي على طفلة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك لاتهامه باستدراج الطفلة والتعدي عليها وإحداث إصابات جسيمة بها، وحددت المحكمة جلسة 7 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وسامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وبسكرتارية أحمد البنا وإسلام عبد العاطي.

تعود أحداث القضية رقم 9236 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس إلى يوم 16 ديسمبر الماضي، حينما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ت.س" 24 عامًا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف الطفلة "شيماء.إ" 11 عامًا أثناء سيرها بالطريق العام لشراء مستلزمات منزلية، واقتيادها إلى إحدى الأراضي الزراعية بدائرة قسم بلبيس والتعدي عليها.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها أصيبت بكدمات شديدة بالوجه والعنق، ونزيف بالعين، نتيجة التعدي عليها.
أقوال والدة الطفلة، وأكدت والدة المجني عليها في التحقيقات أن نجلتها أخبرتها بقيام المتهم بجذبها عنوة أثناء سيرها بالطريق العام، والاعتداء عليها بالضرب والتعدي، قبل أن يفر هاربًا عقب استغاثتها، والتي تنبه لها أحد الأهالي.

وأوضحت تحريات مباحث قسم شرطة بلبيس أن المتهم استغل صغر سن الطفلة ويتمها، واستدرجها أثناء توجهها لشراء بعض المستلزمات، واعتدى عليها محدثًا إصابات بالغة، قبل أن يتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة

التعدي على طفلة (1)

