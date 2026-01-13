القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية صباح اليوم، داخل مركز توزيع الأسئلة والمطبعة السرية بالمديرية، لمتابعة بدء أعمال توزيع أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتأتي الجولة في إطار الحرص على تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، حيث تابع مدير تعليم القليوبية من داخل المطبعة السرية إجراءات تسليم أوراق الامتحانات لمندوبي الإدارات التعليمية، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سرية الأسئلة وسلامة عملية التوزيع.

وشدد مدير المديرية على ضرورة الالتزام الصارم بالتوقيتات الزمنية المحددة، مؤكدًا أهمية وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان في المواعيد المقررة دون أي تأخير، مع التأكيد على تأمين الصناديق، والتأكد من سلامة الأختام، وتواجد أعضاء اللجان المكلفة باستلام وتأمين الأسئلة بكل إدارة تعليمية حتى وصولها إلى أيدي الطلاب داخل اللجان.

كما وجّه بتفعيل التواصل الفوري وحلقة الوصل بين المطبعة السرية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية، لرصد أي معوقات قد تطرأ على الطرق أو أثناء عملية التوزيع، والتعامل معها بشكل فوري وحاسم.

وأكد مصطفى عبده أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للإخلال بنظام الامتحانات، مشددًا على أن «أمن الامتحان خط أحمر»، وموجهًا الشكر لرجال الأمن والكوادر التعليمية المتواجدة داخل المطبعة السرية، لما يبذلونه من جهود في الحفاظ على سرية وسلامة العملية الامتحانية.

وأشار مدير تعليم القليوبية إلى أن ما يجري داخل المطبعة السرية من انضباط ودقة في التنفيذ يحمل رسالة طمأنينة لكل بيت بالمحافظة، مفادها أن جهد الطالب مصان ومحفوظ، وأن سيادة القانون هي الفيصل والحاكم داخل لجان الامتحانات.