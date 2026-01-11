رئيس مياه القناة يتابع إصلاح كسر خط مياه بأبوصوير في الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تابع اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه محافظات القناة، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والفنية بقطاع الإسماعيلية، أعمال الصيانة والإصلاح لخط مياه الشرب قطر 450 مم بمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار رئيس الشركة إلى حدوث كسر بخط المياه المذكور، والذي يغذي عددًا من القرى منها المنايف، والعالي، والسماكين، مؤكداً أن أعمال الإصلاح تتم على مدار الساعة مع تسخير كافة الإمكانيات الفنية للانتهاء بسرعة، حفاظًا على عدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة لفترات طويلة.

وأضاف أن الشركة قامت بتوفير سيارات مياه بديلة لتغطية احتياجات جميع المناطق المتأثرة حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الشركة على أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم، من خلال: الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل، الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على موقع فيسبوك، وذلك لتلقي شكاوى العملاء والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.