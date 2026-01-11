جامعة المنصورة: استقبال 2 مليون مريض وإجراء 100 ألف عملية خلال 2025

الدقهلية – رامي محمود:

أكّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة واصلت تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة خلال عام 2025، مؤكّدًا دورها المحوري في دعم منظومة الرعاية الصحية والمشاركة الفعالة في المبادرات القومية للدولة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الإدارة العامة للجامعة، إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بلغ نحو مليوني مريض من مختلف المحافظات، بما فيها المحافظات الحدودية، إضافة إلى مصابي غزة وعدد من المرضى العرب والأفارقة.

وكشفت الجامعة أن إجمالي المترددين على مستشفياتها بلغ 1.61 مليون متردد، منهم 1.4 مليون بالعيادات الخارجية و270 ألف مريض في أقسام الاستقبال والطوارئ، فيما بلغ عدد المرضى الداخليين 185 ألف مريض، ما يعكس الاعتماد المتزايد على مستشفيات الجامعة كمقصد رئيسي للخدمات الطبية المتخصصة.

وعلى صعيد الطاقة الاستيعابية، يبلغ إجمالي عدد الأسرة 4308 أسِرَّة، منها 411 سرير عناية مركزة، بما يعزز قدرة الجامعة على استيعاب الحالات الحرجة والمتخصصة.

وسجل النشاط الجراحي أكثر من 100 ألف عملية، شملت 31 ألف عملية كبرى ومعقدة، و18 ألف عملية متوسطة، و53 ألف عملية بسيطة وجراحات اليوم الواحد، بالإضافة إلى تدخلات نوعية دقيقة في جراحات الأورام، القلب المفتوح، القسطرة القلبية، الجراحات العصبية، الأوعية الدموية، وزراعة القوقعة.

وشهد العام تنفيذ تدخلات عالية التخصص في زراعة الأعضاء، تضمنت:

80 عملية زراعة كبد

86 عملية زراعة كلى

64 عملية زراعة نخاع

72 عملية زراعة قرنية

431 عملية قلب مفتوح

328 عملية قلب أطفال

3,810 حالات قسطرة قلبية

أكثر من 33 ألف حالة مناظير

22 ألف جلسة غسيل كلوي للكبار، و10 آلاف جلسة للأطفال

1,032 عملية تفتيت حصوات، و134 عملية قسطرة مخية

وفي مجال التشخيص والتحليل، جرى تنفيذ نحو 492 ألف فحص أشعة وإجراء 4.66 مليون تحليل طبي داخل معامل المستشفيات والمراكز الطبية.

وفي إطار التحول الرقمي، حققت مستشفيات الجامعة تقدمًا ملحوظًا عبر تطبيق نظام الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية، ونظام الاستدعاء الإلكتروني للأطباء، ومتابعة أنشطة أطباء الامتياز إلكترونيًا، بالإضافة إلى الملفات الصحية الإلكترونية (EHR)، ما أسهم في تحسين كفاءة أقسام الاستقبال والطوارئ وتقليل زمن الانتظار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أسهمت المستشفيات في المبادرات الرئاسية، شملت الكشف المبكر عن الأورام (القولون، عنق الرحم، الرئة، البروستاتا) وتقديم الفحوص مجانًا، إضافة إلى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، حيث استُنسِد نحو 15 ألف حالة للمستشفيات الجامعية، وبلغت نسبة الإنجاز 85%.

وعلى صعيد المشروعات القومية، دخل مركز زراعة الكبد الخدمة الطبية، إلى جانب التشغيل الجزئي للمراكز الطبية الثلاثة الجديدة: مركز جراحة العظام، ومركز طب وجراحة المخ والأعصاب، ومركز أمراض النساء والتوليد، بتكلفة تجاوزت 750 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 750 سرير إقامة، 40 سرير عناية مركزة، و33 حضانة لحديثي الولادة، و20 غرفة عمليات بنظام الكبسولة.

كما تم تطوير مستشفى الطوارئ الجامعي، الذي يستقبل نحو 200 ألف حالة طوارئ سنويًا ويُجرى به 15 ألف عملية جراحية سنويًا، مع إضافة 220–250 سريرًا جديدًا في إطار مشروع التوسعة.

وعلى صعيد الاعتمادات والجودة، جُدد اعتماد برامج البورد العربي، وحصلت مراكز مثل أمراض الكلى والأورام وجراحة العيون على اعتماد GAHAR، بينما حصلت وحدة الكلى والغسيل الكلوي على اعتماد ISN كمركز تدريبي إقليمي، بالإضافة إلى اعتماد أسترالي لمركز جراحة القلب والصدر، و4 شهادات جودة دولية (ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001، ISO 22000).

وشهد العام أيضًا إنجازات طبية نوعية، أبرزها نجاح فريق مركز جراحة القلب والصدر في إعادة بناء صمامات القلب باستخدام أنسجة ذاتية للمريض وفق تقنيتَي Ross وOzaki، ونُشرت النتائج في مجلة European Journal of Cardiothoracic Surgery، إلى جانب حصول مستشفى الأطفال على جائزة أفضل مشروع لتحسين جودة الخدمات الصحية ضمن Saudi German Health Awards 2024.

كما وسعت كلية الطب شراكاتها الدولية إلى 51 شراكة مع مؤسسات محلية ودولية، واستقبلت المستشفيات وفودًا طبية من الولايات المتحدة، العراق، الإمارات، البرتغال، الصين، اليمن، البحرين، السودان، وليبيا.

وأكّد رئيس الجامعة أن هذه المؤشرات تعكس الدور الريادي لمستشفيات جامعة المنصورة في دعم منظومة الرعاية الصحية في مصر، وترسيخ مكانة الجامعة كصرح طبي وتعليمي رائد، مع استمرار تطوير الخدمات الطبية والتعليمية وفق أعلى المعايير المهنية والعلمية.

وفي ختام البيان، وجّه الدكتور شريف خاطر الشكر لإدارة المستشفيات والمراكز الطبية الجامعية، وكافة الفرق الطبية والإدارية، مؤكّدًا أن هذه الإنجازات هي ثمرة عمل جماعي وروح فريق متكاملة تستهدف الارتقاء المستمر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.