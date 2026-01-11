تعليم الدقهلية: انتظام امتحانات صفوف النقل في ثاني أيامها دون شكاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية انتظام سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول في ثاني أيامها، حيث سادت اللجان أجواء من الهدوء والانضباط والتنظيم، دون ورود أية شكاوى.

وأدى طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي، اختباراتهم داخل لجان منظمة، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية.

وقال محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه جرى متابعة انتظام اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات قد تطرأ.

وأضاف الرشيدي أنه تابع سير الامتحانات من خلال التقارير الواردة من غرف العمليات، إلى جانب المتابعة الميدانية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية، مشيدًا بحسن التنظيم وتعاون جميع القائمين على العملية الامتحانية.

وحرص وكيل الوزارة على توجيه رسالة دعم وتشجيع للطلاب، مؤكدًا أن الجدية والانضباط داخل اللجان يمثلان أساس تحقيق أفضل النتائج، داعيًا الطلاب إلى الثقة في قدراتهم وبذل أقصى ما لديهم خلال فترة الامتحانات.

كما شدد على أهمية استثمار الوقت بشكل جيد أثناء الإجابة، والالتزام بالهدوء داخل اللجان، والابتعاد عن أي مشتتات قد تؤثر على مستوى التركيز، بما يضمن أداءً متميزًا يعكس المستوى الحقيقي للطلاب.