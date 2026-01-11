قضية الدارك ويب.. تغيير مفاجئ في دفاع المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محكمة الجنايات، خلال جلسة اليوم، تطورًا مفاجئًا داخل قاعة المحكمة، تمثل في تغيير هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث تولى ثلاثة محامين جدد مهمة الدفاع، عقب تنحي هيئة الدفاع السابقة عن القضية دون الكشف عن أسباب تفصيلية.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، وحسين رشدي حسين، وأحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وبأمانة سر حلمي محمود.

وقررت المحكمة إثبات تغيير هيئة الدفاع بمحضر الجلسة، مع إتاحة الفرصة للمحامين الجدد للاطلاع على أوراق القضية ومناقشة ما ورد بها، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة، في ظل حالة من الترقب لما ستؤول إليه جلسة الفصل في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا وهزّت الرأي العام.

وتعود أحداث الواقعة إلى تغيب الطفل أحمد م. س، البالغ من العمر 15 عامًا، عن أسرته لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية على جثمانه داخل إحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين طارق أ. ع، 29 عامًا، عامل بمقهى، ومقيم بشارع الجامع المتفرع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلى. م. ع، 15 عامًا، طالب ومقيم بدولة الكويت، إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل المجني عليه أحمد م. س. م عمدًا مع سبق الإصرار، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، حيث اتفقا على ارتكاب الجريمة مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه. وبيّت المتهم الأول النية وعقد العزم على تنفيذ جريمته، وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزامًا جلديًا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استدرج المجني عليه إلى مسكنه، عقب التأكد من وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، وسقاه مشروبًا يحتوي على العقاقير الطبية حتى فقد وعيه، ثم خنقه باستخدام الحزام الجلدي جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وأكدت التحقيقات أن المتهم أحدث بالمجني عليه الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بأوراق القضية.