القضاء ينصف الفنانة نيفين مندور بالبراءة ومحو بيانات السجل الجنائي

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:26 ص 11/01/2026 تعديل في 11:28 ص

الفنانة نيفين مندور

كشفت أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور عن صدور حكم قضائي نهائي وبات من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يقضي بتبرئتها ومحو اسمها وكافة بياناتها من سجلات المعلومات الجنائية بوزارة الداخلية.

رد اعتبار

وأوضحت الأسرة في بيان رسمي، أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في الدعوى رقم 43196 لسنة 77 ق، مؤكدة براءة الفنانة الراحلة قضائيًا وقانونًا.

وشدد البيان على أن هذا الحكم يأتي ليرد الاعتبار لذكراها، داعيًا كافة المنصات الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واحترام أحكام القضاء وحرمة الموت.

حيثيات الحكم

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن استمرار تسجيل أسماء المواطنين في السجلات الجنائية بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة يخالف أصل البراءة المفترض في الإنسان.

وأوضحت الحيثيات أن التسجيل الجنائي هو إجراء وقائي لا يجوز أن يمتد أثره للنيل من كرامة الأفراد أو يضفي ظلالاً من الشك حول سيرتهم بعد ثبوت عدم إدانتم.

وشمل الحكم إلزام الجهات المعنية بتحديث قاعدة بيانات الحاسب الآلي وكارت المعلومات الجنائي فيما يتعلق بالقضيتين رقم 6377 لسنة 2016 جنايات محرم بك، ورقم 2115 لسنة 2013 جنايات القاهرة الجديدة، واللتين قضي فيهما بالبراءة تمامًا.

ويأتي إعلان هذا الحكم بعد نحو شهر من وفاة الفنانة نيفين مندور متأثرة باختناق إثر حريق اندلع في مسكنها، ليكون الحكم بمثابة غلق نهائي لملف أثار جدلاً خلال السنوات الماضية.

واختتمت الأسرة بيانها بمناشدة الجميع بالدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة، مؤكدة أن القضاء المصري أنصفها في النهاية وأعاد الأمور إلى نصابها الصحيح بصدور هذا الحكم.

612620521_1442173857265007_3739721294421172225_n614590637_1442173780598348_2611629946380185267_n612797605_1442173910598335_5668367184956011762_n613720211_1442173823931677_6875427395183141596_n

