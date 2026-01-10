إعلان

محافظ سوهاج: الانتهاء من تركيب كوبري مشاة الثلاث كباري تمهيدًا لافتتاحه

كتب : عمار عبدالواحد

01:06 م 10/01/2026

كوبري المشاة

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، الانتهاء من تركيب الجسم المعدني لكوبري المشاة أعلى مزلقان السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري، والذي يربط بين شرق وغرب السكة الحديد بمدينة سوهاج.

وأكد المحافظ أن مشروع كوبري مشاة منطقة الثلاث كباري يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتوفير معابر آمنة للمواطنين، خاصة بالمناطق ذات الكثافات المرورية العالية، حفاظًا على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، مشددًا على سرعة استكمال الأعمال النهائية وفق أعلى معايير الجودة تمهيدًا لافتتاح الكوبري أمام المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد العاطي، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، أن تكلفة المشروع بلغت 10 ملايين جنيه، وتم تنفيذه خلال مدة 4 أشهر بدءًا من شهر سبتمبر الماضي، ويبلغ طول الكوبري 32 مترًا وعرضه 7 أمتار، ويربط بين شرق وغرب السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري.

وأضاف مدير عام الطرق والكباري أن الأعمال الجارية تشمل استكمال تركيب بلاطات الإنترلوك، ورفع كفاءة الموقع بالكامل، إلى جانب تركيب كشافات إنارة إضافية وكاميرات مراقبة، بما يضمن تأمين الموقع وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين.

اللواء عبدالفتاح سراج تركيب كوبري مشاة الثلاث كباري محافظ سوهاج

