حملة تفتيشية على العلاج الحر تضبط 14 منشأة مخالفة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة أسفرت عن غلق 4 منشآت مخالفة، بالإضافة إلى إنذار 10 منشآت أخرى لتلافي المخالفات، والتي شملت عدم الالتزام بشروط التراخيص، وعدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، والتخلص غير الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وجاءت الحملة في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية وضبط المخالف منها، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وشملت الحملة المرور على 20 منشأة طبية خاصة، تنوعت بين مستشفى خاص وعيادات متخصصة في الجلدية والتناسلية، وأمراض النساء والتوليد، والرمد، والمسالك البولية، والأطفال، والباطنة، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قد شكلت لجنة برئاسة الدكتورة هبة طه للمرور على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.