اليوم.. النطق بالحكم فى واقعة "الجيت سكى" بالساحل الشمالى

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تنظر محكمة جنح العلمين المنعقدة في برج العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم على المتهمة بقتل الطفل "آدم مطاوع" فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "واقعة الجيت سكي".

وتواجه المتهمة في القضية تهمتي التسبب في وفاة الطفل آدم وإصابة 3 آخرين، والقيادة برعونة.

كانت النيابة العامة قررت عرض المتهمة مريم أ، والتي تعمل في مجال التجميل، على مصلحة الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك عقب تظلم تقدم به المحامي إبراهيم دراز، دفاع أسرة المجني عليه، بسبب عدم تنفيذ قرار سابق بعرضها على مستشفى العلمين.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهمة كانت تقود دراجة مائية بسرعة متهورة داخل نطاق الألعاب البحرية بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، يوم الثامن عشر من يوليو، ما أدى إلى اصطدامها بدراجة أخرى كانت تجر كنبة مطاطية، وأسفر الحادث عن وفاة الطفل آدم وإصابة ثلاثة أطفال آخرين.

وأفاد قائد الدراجة الثانية بأنه كان يتحرك داخل المساحة المخصصة للأنشطة الترفيهية، ويجر الكنبة الهوائية التي كان يجلس عليها أربعة أطفال، حين فوجئ بالمتهمة قادمة بسرعة كبيرة في الاتجاه المعاكس، مؤكدًا أنه حاول تفادي الاصطدام دون جدوى، وسارع بعد الحادث إلى إنقاذ الأطفال وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وأكد والد الطفل المتوفى أمام النيابة أن الحادث ناتج عن الإهمال في تنظيم الأنشطة داخل القرية السياحية، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الإشراف البحري ومراعاة إجراءات السلامة، رغم اعتباره الواقعة قضاء وقدر.

وتحفظت الجهات المختصة على الدراجتين المائتين والكنبة المطاطية محل الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية من هيئة السلامة البحرية لفحص المركبات وتقييم مدى صلاحيتها للاستخدام داخل المنطقة الترفيهية.