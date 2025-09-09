

الأقصر - محمد محروس:

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء بعض مصابي حادث انقلاب أتوبيس ركاب على الطريق الصحراوي الشرقية كان متجها إلى القاهرة.

أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين بإصابات متفرقة، إذ جاءت الأسماء كالآتي: أحمد حسين الدردير، 20 عامًا، كسر بالكتف الأيسر، ومحمود عبد الرؤوف القاعود، 35 عامًا، كسر بالذراع الأيسر، وفاطمة السيد نصر، 35 عامًا، بتر بالذراع الأيسر، وعبد الرحمن محمد أحمد، 31 عامًا، جرح تهتك بالرأس، وملاك جرجس ذكي، 48 عاما، خلع بالكتف الأيسر".

أما المصابون بجروح وكدمات متفرقة هما: "مدحت أحمد محمد، 34 عامًا، جروح بالظهر من تناثر الزجاج، باغلب سلامة نور، 28 عامًا، جروح وكدمات، وأحمد سيد نوبي، 39 عامًا، جرح باليد اليسرى، وأسماء عبد الحميد عبده، 40 عامًا، ما بعد الارتجاج وكدمة في الحوض.

والمصابون بكدمات وسحجات هما: "محمد أحمد علي، 35 عامًا، كدمات وسحجات،

وآدم محمد أحمد علي، 6 أعوام، كدمات وسحجات، أدهم محمد أحمد علي، 3 أعوام، كدمات وسحجات، الشاذلي محمود دسوقي، 24 عامًا، كدمات وسحجات، أنس محمد النادي، 21 عامًا، كدمات وسحجات، محمود محمد النادي، 23 عامًا، كدمات وسحجات".

وتتابع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الأقصر حالة المصابين عن قرب، إذ وجه المسؤولون بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة الأقصر صباح اليوم حادث انقلاب أتوبيس ركاب كان متجهًا إلى القاهرة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أودعت جثامين الضحايا بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.