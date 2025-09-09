

الأقصر- محمد محروس:

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب كان متجهًا إلى القاهرة على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة الأقصر، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين بإصابات متنوعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، إذ انتقلت على الفور قوة من الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

تم نقل حوالي 20 مصابًا إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي الرعاية الطبية، وجارٍ استكمال نقل باقي المصابين، فيما تم إيداع جثامين الضحايا بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لإزالة آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها، كما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابساته.