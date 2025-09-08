مات في طابور السماد.. أزمة قلبية تنهي حياة طالب جامعي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

توفي طالب بكلية السياسة والاقتصاد، اليوم الإثنين، متأثرًا بأزمة قلبية حادة، أثناء انتظاره في طابور لاستلام الأسمدة أمام الجمعية الزراعية بقرية إدفا في سوهاج.

كان مأمور مركز شرطة سوهاج قد تلقى إشارة من المستشفى بوصول الشاب أحمد فتوح تميم (21 عامًا) جثة هامدة.

وأفادت التحريات بأن الطالب شعر بإعياء مفاجئ وسقط على الأرض بعد وقوفه لعدة ساعات تحت أشعة الشمس بسبب الزحام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.