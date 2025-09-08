عذبها حتى الموت.. تأييد الحكم على قاتل ابنته بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الأولى، بتأييد الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 سنة على المتهم بقتل طفلته بإحدى قرى ايتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى إخطار لمركز شرطة إيتاي البارود، من المستشفى العام بوصول الطفلة جنا، 7 أعوام، مقيمة بقرية قادوس العوامر بنطاق ذات المركز جثة هامدة.

بتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليها، تبين وجود خدوش وسحجات في الوجه مع زرقة في الشفتين واتساع في حدقة العين وآثار حروق ولم يحدد سبب الوفاة.

أسفرت التحريات أن وراء الحادث "أحمد.ن.ر" 42 عاما والد المجنى عليها، ومقيم قرية قادوس العوامر بنطاق ذات المركز، والذى عذب المجنى عليها نكاية فى طليقته ولعدم رغبته فى رعايتها بعدما أحضرتها طليقته له لرعايتها.

ألقي القبض على المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيق وأحالته للمحاكمة الجنائية أمام الدائرة الأولى جنايات والتي أصدرت الحكم عليه بالسجن المشدد 15 سنة إلا انه استأنف الحكم وفي جلسة اليوم قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم.

