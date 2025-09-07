إعلان

القمر الدموي يزين السماء.. تعرف على أماكن إقامة صلاة الخسوف في السويس

02:56 م الأحد 07 سبتمبر 2025
    الجوامع المخصصة لصلاة الخسوف
    مساجد صلاة الخسوف بحي الاربعين
    مساجد صلاة الخسوف بحي السويس ذ
    مساجد صلاة الخسوف بالاربعين وفيصل
    مساجد صلاة الخسوف بحي عتاقة
    مراحل الخسوف الكلي للقمر
السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت مديرية أوقاف السويس، إقامة صلاة الخسوف، مساء اليوم الأحد بجميع المساجد الكبرى على مستوى محافظة السويس، وذلك إحياءً للسنة النبوية في التعامل مع الظواهر الكونية.

وقال ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف في السويس، إن إقامة الصلاة بالمساجد الكبرى بالمحافظة ستكون في التوقيت المحدد بعد صلاة العشاء تأكيدًا لدور المساجد في نشر الهدي النبوي وربط الناس بسنة رسول الله.

وصلاة الخسوف سنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأداها بنفسه، وهي ركعتان: في كل ركعة قيامان وقراءتان بالفاتحة وما تيسّر من القرآن، وركوعان وسجدتان، ويُسن إطالة القراءة والركوع والسجود، ويستحب أن القراءة تكون جهرًا على نحو ما ورد في السنة النبوية.

وأوضح راضي أن وزارة الأوقاف حريصة على إحياء الشعائر الدينية، وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة استحضار المعاني الإيمانية عند وقوع الظواهر الكونية، بما يعكس رسالة الإسلام في الجمع بين العبادة والتفكر في آيات الله الكونية.

مديرية أوقاف السويس القمر الدموي صلاة الخسوف محافظة السويس السنة النبوية
