متحف شرم الشيخ يحتفل بـ"عيد النيروز" بورشة تفاعلية للأطفال (صور)

05:04 م السبت 06 سبتمبر 2025
جنوب سيناء - رضا السيد:

احتفل متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم السبت، برأس السنة القبطية، من خلال ورشة تعليمية تفاعلية للأطفال.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف: "إن القسم العلمي نظم ورشة بعنوان "عيد النيروز"، بهدف توعية الأطفال بالأحداث المحلية والعالمية وربطها بالتراث المصري القديم".

وأوضح مدير المتحف، أن الورشة تضمنت تعريف الأطفال بأصل عيد النيروز وعلاقته بالتقويم المصري القديم، وذلك من خلال لعبة جماعية تعرفوا فيها على الرمز المميز لكل شهر من شهور السنة القبطية، وتنفيذ نشاط فني مبتكر يتضمن تلوين تصميم يظهر رموز دورة السنة.

وأكد مدير المتحف أن الورشة تهدف إلى تعزيز معرفة الأطفال بالتراث المصري القديم وأصول التقويم القبطي، وغرس قيم التعاون والإبداع من خلال العمل الجماعي في أجواء مليئة بالبهجة.

ولفت مدير المتحف إلى أن الأطفال المشاركين أظهروا حماسًا كبيرًا وأبدعوا في التعبير عن فهمهم للعلاقة بين السنة القبطية والسنة المصرية القديمة بطريقة ممتعة وبسيطة.

متحف شرم الشيخ جنوب سيناء محمد حسنين عيد النيروز
