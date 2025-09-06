إعلان

إصابة رئيس محكمة مطوبس وأسرته في حادث بالبحيرة

11:59 ص السبت 06 سبتمبر 2025

انقلاب سيارة ملاكي - ارشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب رئيس محكمة مطوبس، بكفر الشيخ وزوجته ونجله، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على الطريق الدولي الساحلي أمام كوبري المعدية بدائرة مركز إدكو، في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي في اتجاه رشيد.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة قيادة المستشار أحمد سعيد عبد الغني 36 عاما رئيس محكمة مطوبس، وكان برفقته زوجته ونجله.

نقل المصابون إلى مستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

محكمة مطوبس انقلاب سيارة ملاكي محافظة البحيرة
