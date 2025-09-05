سقوط سيارة بحفرة صرف صحي بالإسكندرية.. والشركة تعتذر وتتكفل بالإصلاح

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت منطقة الشاطبي بحي وسط الإسكندرية، سقوط سيارة ملاكي داخل حفرة بأحد مواقع أعمال مشروع إصلاح خط الصرف الصحي بمدرسة ليسيه الحرية، وذلك دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط السيارة رقم (س.د.ر 2935) تقودها السيدة فاطمة فوزي محمد، أثناء سيرها بشارع نادي الاتحاد السكندري بمنطقة الشاطبي.

وعلى الفور، وجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بالتعامل السريع مع الحادث، وإجراء مراجعة شاملة لاشتراطات وإجراءات السلامة بجميع مواقع العمل، منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

من جانبها، تقدمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بخالص الاعتذار للمواطنة المتضررة ولجميع الأهالي، مؤكدة تحملها كامل تكاليف إصلاح السيارة. وأوضحت الشركة أن الحادث وقع بشكل غير مقصود، مشددة على التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة في مواقع العمل.

وأضافت الشركة أنها بدأت بالفعل مراجعة شاملة لإجراءات السلامة بجميع مشاريعها، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، ولضمان توفير أعلى مستويات الأمان للمواطنين.