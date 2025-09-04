انقطاع الكهرباء عن 20 قرية في أسيوط بسبب أعمال الصيانة

أسيوط ـ محمود عجمي:



أعلنت محافظة أسيوط، اليوم الخميس، عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من قرى وعزب مركز الفتح، وذلك على مدار يومي السبت والأحد، ولمدة 7 ساعات يوميًا، بسبب تنفيذ أعمال صيانة دورية.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، في بيان رسمي، أن الانقطاع يأتي بناءً على إخطار هندسة كهرباء الفتح بشأن إجراء أعمال صيانة واختبارات فنية، حيث سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وتشمل المناطق المتأثرة بالانقطاع خلال يومي السبت والأحد: الواسطى وتوابعها، تل مدكور، تل هوى، تل الحمور، العصارة، الفيما، القواطة، القصر أولاد بدر، نزلة أولاد سراج، القصر أولاد سراج، تل أولاد سراج، الكلابات الشرقية، الشيخ سويف، ومساكن الوادي الأسيوطي.

كما أشار البيان إلى أن التيار الكهربائي سيُفصل أيضًا يوم الأحد عن مناطق: الواسطى، دير بصره، زرابي بصره، عزبة علي، الكلابات الشرقية ببصره، وعزبة شيحة، وذلك في نفس التوقيت من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأكدت هندسة كهرباء الفتح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الصيانة الدورية لضمان استقرار الخدمة وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية بالمركز.





