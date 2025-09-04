تعليم كفر الشيخ: 72 مدرسة جديدة تنضم لقائمة الاعتماد والجودة

كفر الشيخ - إسلام عمار:



أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، اعتماد 72 مدرسة خلال العام الدراسي المنصرم 2024 - 2025.

يأتي ذلك وفق توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور علاء جوده، وكيل الوزارة، برئاسة أحمد البرشومى مدير إدارة الجودة.

وأكد البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الخميس، أنه جرى اعتماد 26 مدرسة، واعتماد مشروط لمدرستين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقرار 235 بتاريخ 27 أغسطس 2025، بالإضافة لـ 44 مدرسة جرى اعتمادها بالفصل الدراسي الأول.

وكشف البيان عن منح مهلة لـ 3 مؤسسات لاستيفاء جوانب القصور ليصبح إجمالي المدارس سارية الاعتماد 386 مدرسة بالإضافة لـ 3 مدارس معتمدة اعتماد مشروط ( اعتماد لمدة 18 شهر يجدد عن طريق زيارة افتراضية online).

وقال الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إنه يبلغ عدد المدارس التي جرى اعتمادها العام الحالي وفقا للإدارات التعليمية، شرق كفر الشيخ 10 بإجمالى المعتمد 58 مدرسة، وغرب كفر الشيخ 4 بإجمالى المعتمد 25 مدرسة، ودسوق 8 مدارس بإجمالي 31 مدرسة، وسيدي سالم 11 مدرسة بإجمالي 65 مدرسة، وقلين 7 مدارس، بإجمالي 41 مدرسة.

والحامول 6 مدارس، ومدرسة واحدة اعتماد مشروط بإجمالي 12 مدرسة، ومطوبس 4 مدارس بإجمالي 19 مدرسة، وبيلا 3 مدارس بإجمالي 33 مدرسة، وإجمالى المدارس المعتمدة سارية الاعتماد 386 مدرسة معتمدة فيما تنتهى صلاحية الاعتماد بعد مرور 5 سنوات ثم يتم إعادة التقدم للاعتماد.