مقتل شخص في ديروط بسبب تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:



قتل شخص صباح اليوم الخميس، إثر اندلاع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية كوم إنجاشة التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، في إطار تجدد خصومة ثأرية قديمة.



وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة حول وقوع إطلاق نار بين طرفي خصومة ثأرية بالقرية، ووجود قتيل في موقع الحادث.



وانتقلت قوة أمنية من المركز برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولية نشوب مشاجرة مسلحة بين العائلتين، أسفرت عن مصرع المواطن "خليفة. أ. س".



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.