إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على طريق أسيوط – ديروط الزراعي

أسيوط- محمود عجمي:

أُصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب مركبة "تروسيكل" بطريق أسيوط – ديروط الزراعي، وذلك بالقرب من مدخل قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل عند مدخل قرية بني شقير، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب التروسيكل في المنطقة الواقعة شمال كوبري بني شقير.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: علاء الدين خ. س (36 عامًا)، ومحمد أ. هـ (13 عامًا)، وجمال ح. ع (12 عامًا)، وعبد الراضي ح. ص (12 عامًا).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.