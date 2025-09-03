غدًا.. قطع الكهرباء عن قويسنا وعدد من القرى بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن قطاع كهرباء المنوفية فرع قويسنا، عن فصل التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، من الساعة السابعة صباحًا حتى التاسعة صباحًا، بلوحة توزيع قويسنا القديمة (التشيكي) لإجراء أعمال الصيانة.

ومن المقرر أن تتأثر بالفصل عدة مواقع وقرى، منها: مطار قويسنا، الإدارة الزراعية والبيطرية بقويسنا، قرية شمنديل، قرية منشأة دملو، قرية عرب الرمل، أجهور الرمل، بالإضافة إلى عدد من العزب التابعة.

وأهاب قطاع الكهرباء بالمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار.