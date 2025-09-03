إعلان

غدًا.. قطع الكهرباء عن قويسنا وعدد من القرى بالمنوفية

11:28 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

قطع الكهرباء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن قطاع كهرباء المنوفية فرع قويسنا، عن فصل التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، من الساعة السابعة صباحًا حتى التاسعة صباحًا، بلوحة توزيع قويسنا القديمة (التشيكي) لإجراء أعمال الصيانة.

ومن المقرر أن تتأثر بالفصل عدة مواقع وقرى، منها: مطار قويسنا، الإدارة الزراعية والبيطرية بقويسنا، قرية شمنديل، قرية منشأة دملو، قرية عرب الرمل، أجهور الرمل، بالإضافة إلى عدد من العزب التابعة.

وأهاب قطاع الكهرباء بالمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع الكهرباء عن قويسنا غدا قطع الكهرباء عن قويسنا قطع الكهرباء عن عدد من قرى قويسنا الإدارة الزراعية والبيطرية بقويسنا مطار قويسنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان