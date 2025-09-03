بسبب خلافات مالية.. مقتل شاب طعنًا بسكين في "عزبة لولو" بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

لقي شاب مصرعه طعنًا بسكين على يد عاطل، إثر مشاجرة بينهما في شارع الصفا والمروة بمنطقة الرمل شرقي الإسكندرية، بسبب خلافات مالية تتعلق بسمسرة عقارات.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من أحد المستشفيات الخاصة يفيد وصول شاب مصابًا بجرح طعني، وفارق الحياة فور وصوله. وانتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، حيث تبين وجود جثة المجني عليه علاء عثمان السنوسي (43 عامًا)، مقيم بدائرة القسم، مصابًا بطعنة نافذة في الصدر من الناحية اليسرى.

وأكد شقيقه (47 عامًا – عامل)، في أقواله، أن مشادة كلامية نشبت بين القتيل والمتهم المدعو جابر. م. أ. ع (66 عامًا – عاطل)، بسبب خلاف حول مبلغ 220 ألف جنيه، قيمة عمولة سمسرة عقارية، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعنه بسكين أرداه قتيلًا.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.