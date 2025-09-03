ضبط 10 أطنان دقيق مخصصة للمخابز قبل بيعها فى السوق السوداء بالفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

شنت أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على قرى المحافظة، والطرق السريعة لضبط السلع التموينية المحظور تداولها وبيعها فى السوق السوداء.



أسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان دقيق بلدى مخصص للمخابز محملة على سيارة نصف نقل عبارة عن 200 شيكارة زنة 50 كيلو للشيكارة أثناء محاولة تهريبها من أحد المخابز بدائرة مركز الفيوم بنطاق قرية دمو، وفقا لتصريح المهندس سامح شبل وكيل وزارة التموين بالفيوم.



قاد الحملة هشام سعيد مدير المكتب الفنى بمديرية التموين، والمفتشون ياسر ابراهيم رياض، وخالد عبد الظاهر، ومحمود حمدى صالح، أميل كمال رياض، الحسيني نظير، وأخطرت نيابة مركز الفيوم، والتى قررت التحفظ على المضبوطات ومباشرة التحقيقات .