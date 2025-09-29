سقوط "شلوط" بـ 125 طربة حشيش في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة بندر دسوق، في ضبط عاطل يقيم بمدينة دسوق، بحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر.

كانت معلومات وردت إلى العقيد حامد القرضاوي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، تفيد باتجار المدعو "محمد.ع.ع"، 24 عامًا، عاطل، وشهرته شلوط، ويقيم بمدينة دسوق، في جوهر الحشيش المخدر، وترويجها على عملائه من مدمني وتجار المخدرات.

وبعد العرض على اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وجه بإجراء التنسيق مع مباحث قسم شرطة دسوق لضبط المتهم، تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، بعد ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات.

شُكلت حملة أمنية مكبرة ضمت كل من المقدم حامد القرضاوي، مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، والرائد إسلام القرضاوي، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، لضبط المتهم.

وبمداهمة الحملة لمنزل المتهم جرى ضبطه وبحوزته 125 طربة حشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواه".

ألقي القبض على المتهم واقتيد إلى قسم شرطة دسوق وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة، بقصد الإتجار وتوزيعها على عملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال على عملائه من تجار المواد المخدرة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.