بعد إصلاح كسر بخط رئيسي.. عودة المياه إلى طور سيناء بحي النصر

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، الانتهاء من إصلاح كسر في خط مياه رئيسي بمدخل حي النصر، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى الدفع بالمعدات اللازمة فور تلقي غرفة العمليات بلاغًا يفيد بحدوث كسر في الخط الرئيسي، ما تسبب في غرق الشارع الرئيسي، مؤكدًا أن شركة المياه دعمت الموقف بفريق من الفنيين. وأضاف أن الكسر جرى إصلاحه أكثر من مرة لكنه كان ينفجر مجددًا.

وأوضح "حمادة" أنه جرى الانتهاء من أعمال الإصلاح بشكل نهائي، وشفط المياه من محيط الماسورة، ومن المقرر تنفيذ أعمال الردم وتسوية الطريق بعد التأكد من سلامة الإصلاح واستمرار ضخ المياه بشكل طبيعي.

وأشار رئيس المدينة إلى الانتهاء أيضًا من إصلاح كسر آخر بخط مياه قطره 500 ملي بوسط المدينة، تسبب أمس في انقطاع المياه عن أحياء: "المنشية، الأمل، الزهور، بدر، ودبش" خلال الفترة الصباحية.

ولفت رئيس المدينة إلى أن سبب الكسر يرجع إلى شدة ضخ المياه، مؤكدًا أنه جرى شفط المياه بالكامل من الشارع عقب الإصلاح، بجانب استكمال أعمال الردم والتسوية بموقع العطل.