ملحقش يفرح بالكلية.. مصرع طالب سقط من قطار بالمنوفية



المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شاب من قرية أبو كلس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية مصرعه، صباح اليوم الأحد، عقب سقوطه من قطار الركاب المتجه من محطة دنشواي إلى القاهرة، أثناء توجهه إلى كليته في أول أسبوع له بالجامعة.

وتبين أن الطالب يُدعى "محمد.ح.س" 19 عامًا، سقط من القطار في الطريق بين محطتي دنشواي والشهداء، أثناء توقفه على باب العربة بسبب الزحام والتكدس الشديد داخل القطار الذي كان يضم 4 عربات فقط في توقيت السابعة صباحًا، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وشهدت المنطقة حالة من الحزن بين أهالي قرية أبو كلس وأبناء مركز الشهداء، الذين أكدوا أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها القطار حوادث مشابهة بسبب التكدس الكبير في الصباح الباكر، متسائلين عن سبب تشغيل القطار بـ4 عربات فقط في هذا التوقيت، مقابل 7 أو 8 عربات في باقي اليوم رغم انخفاض أعداد الركاب.

وفي استغاثة عاجلة، قال كريم المليجي، أحد أبناء مركز الشهداء: "نظرًا لحالة الزحام الشديدة داخل القطارات صباحًا، نناشد بتوفير عربات إضافية بشكل عاجل، ونتمنى أن يتم التصعيد لأعلى مستوى منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية التي يدفع ثمنها شباب في عمر الزهور".