إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أُصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل الطريق الصحراوي الغربي قرب قرية الترامسة.

كانت غرفة العمليات بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي أمام قرية الترامسة على الطريق الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، من بينهم حالات حرجة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.