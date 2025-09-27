طلبوا فدية مليون جنيه.. حبس 3 متهمين بخطف طفل في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة الدلنجات بمحافظة البحيرة حبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، لاتهامهم بخطف طفل في الصف الرابع الابتدائي من أمام مدرسته وطلب فدية مليون جنيه، بعد أن كشفت التحريات أن أحد المتهمين، نجل عم والد الطفل، كان على علم بوجود مبلغ مالي كبير بحوزة والده.

وتلقى مركز شرطة الدلنجات، بلاغًا بتغيب الطفل نجل رامي أبوبكر مفتاح، 49 عامًا، عامل زراعي ومقيم بقرية أم اللبن التابعة لدائرة المركز، وعقب تغيبه تلقى والده مكالمة هاتفية من مجهول يطلب مبلغ مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة كلًا من: إسلام ش ج، عاطل، وعوض م ع، مقيمان بناحية مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وإبراهيم س س، مقيم بقرية أم اللبن، حيث استدرجوا الطفل أمام مدرسته بزعم تسليمه بعض الأموال لتوصيلها إلى والده، ثم اقتادوه إلى شقة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وبالتنسيق بين ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة وضباط محافظة المنوفية، جرى تحرير الطفل وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتخطيطهم لخطفه لعلمهم بامتلاك والده مبلغًا ماليًا كبيرًا.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.