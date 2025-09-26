اعتبارًا من اليوم.. بدء المواعيد الشتوية للمحال والمطاعم بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، اعتبارًا من اليوم الجمعة بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى.

جاء ذلك وفقًا لقرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم 456 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.

وأكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات، والحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية، بما يضمن سير المنظومة بشكل منظم والانضباط في الشارع المصري.

وأوضح اللواء طارق مرزوق أن المواعيد الشتوية ستطبق على مختلف الأنشطة التجارية، حيث تُفتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، على أن يمتد العمل حتى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية. أما المطاعم والكافيهات والبازارات فستفتح من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتمتد حتى الواحدة صباحًا في أيام العطلات، مع استمرار خدمات التيك أواي والتوصيل على مدار 24 ساعة.

وأشار المحافظ إلى أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية ستعمل من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق أو بمحطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين. كما تم استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والأفران من قرارات الغلق، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتطبيق الحاسم لهذه المواعيد، مع تكثيف التنسيق مع الأجهزة الأمنية، والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة للقيام بحملات تفتيشية للتأكد من التزام أصحاب المحال بالمواعيد الجديدة.

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء لمتابعة التطبيق المستمر للمواعيد الشتوية، داعيًا أصحاب المحال والمطاعم والورش والكافيهات إلى الالتزام الكامل لتجنب تطبيق العقوبات القانونية المقررة على المخالفين.