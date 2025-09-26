بعد تناول وجبة فاسدة.. تسمم 4 أشخاص في أبو قرقاص بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أُصيب 4 أشخاص بتسمم غذائي بمدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، عقب تناولهم وجبة طعام أُعدت منزليًا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوصول 4 أشخاص إلى مستشفى أبو قرقاص المركزي، يعانون من حالة إعياء شديد وآلام حادة في البطن.

وتبين بسؤال المصابين أنهم تناولوا وجبة طعام أُعدت بالمنزل، أعقبها ظهور أعراض التسمم عليهم.

جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.