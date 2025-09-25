هندسة بنها تنعى خريجها "عمرو سعداوي" ضحية حادث سير أليم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نعت كلية الهندسة بجامعة بنها برئاسة الدكتورة زينب فيصل، عميدة الكلية، ببالغ الحزن والأسى، وفاة خريجها المهندس عمرو إبراهيم سعداوي، خريج قسم الهندسة الميكانيكية، الذي رحل عن عالمنا اليوم إثر حادث سير أليم.

وأعربت إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملون عن خالص تعازيهم لأسرة الفقيد وزملائه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا بوقوع حادث على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي بمنطقة مفارق بنها، حيث اصطدمت سيارة مسرعة بالمهندس الشاب أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.